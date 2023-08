2 / 3

Nel resto del Paese si è passati da 7 vittime nel 2020, ai 27 morti nello scorso anno.

Anche una ragazza italiana nel 2021 fu travolta da un monopattino sul quale viaggiavano due persone mentre passeggiava lungo la Senna.

Naturalmente i vertici delle tre società di noleggio criticano questa decisione secondo cui Parigi “costituisce un’eccezione sul territorio europeo” e portano a loro difesa i dati sull’utilizzo dei loro mezzi: lo scorso anno quasi 2 milioni di persone, per lo più sotto i 35 anni, hanno usufruito di questo servizio.

Quindi “Il risultato di questa votazione avrà un impatto diretto sugli spostamenti di 400.000 persone al mese” sostengono.

È indubbio che per molti cittadini verrà a mancare un mezzo di trasporto utile per brevi spostamenti.

Un altro aspetto riguarda i posti di lavoro, oltre 100, minacciati da questa decisione.

Si spera di occupare questi lavoratori incrementando il numero di noleggi di biciclette elettriche.

La decisione di Parigi potrebbe creare un precedente e incoraggiare altre città. Il divieto della Ville Lumière arriva dopo quello di Montreal del 2020 dove sono vietati non solo i monopattini a noleggio ma anche quelli privati.

E mentre Parigi li abbandona, in Italia si registra un record.

Dopo il coronavirus in tanti hanno rinunciato ai mezzi più tradizionali a favore della micromobilità elettrica e nel 2022 i noleggi sono aumentati del 61% rispetto al 2020 soprattutto a Roma, Milano, Modena, Torino, Palermo, Rho e Reggio Emilia, con il capoluogo lombardo al primo posto per l’uso dei monopattini elettrici come integrazione ai trasporti pubblici per ridurre i tempi di viaggio.

Ma anche nel nostro Paese nel 2022 sono aumentati gli incidenti (+39,4%), i morti (+77,8%) e i feriti (+40,8%), soprattutto fra quelli privati che –