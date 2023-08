Agnetha Fältskog degli Abba pubblica un nuovo singolo da solista

(Adnkronos) – Agnetha Fältskog degli Abba ha pubblicato un nuovo brano solista a distanza di 10 anni intitolato ‘Where Do We Go From Here?’. La star afferma di essere stata convinta a tornare in studio dal produttore Jörgen Elofsson, che aveva già supervisionato il suo album del 2013, ‘A’.

“Mi ha fatto sentire una demo, ed era molto buona”, ha detto la star svedese, 73 anni, in un’intervista alla Bbc. “All’inizio era un’altra ragazza che cantava e io ho detto: ‘Non so se riesco a farlo come lo ha fatto lei’. Ma l’ho fatto. Ed è venuta molto bene, credo”.

Un pop estivo, la canzone trova Agnetha al bivio familiare di una relazione, con testi che chiedono: “E se potessi essere tu quello che ricordo quando sarò vecchio e grigio e guarderò indietro alla vita?”. Il brano è il primo estratto dal prossimo album della cantante, ‘A+’.