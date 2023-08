Due nuovi colori dedicati alla Fiat 500

TORINO (ITALPRESS) – Continua la rivoluzionaria strategia cromatica di Fiat ispirata al mare, al sole, alla terra e al cielo italiani, con la quale il Brand punta a "colorare" il mondo della mobilità rafforzando la sua indiscussa leadership come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. Da ottobre la gamma di colori FIAT, infatti, si arricchisce delle due nuove livree ispirate al cielo e al sole d'Italia dedicate alla Nuova 500. Le due nuove tinte sono coerenti con la scelta del Brand di non produrre più auto grigie e, al contrario, con la sua gamma di essere ambasciatrice del Bel Paese grazie ad un ventaglio di cromie esclusive, che ne richiamano le bellezze paesaggistiche, ovvero il Mare, il Sole, la Terra e il Cielo d'Italia. FIAT, infatti, da oltre un secolo, porta allegria, spensieratezza e gusto italiano sulle strade di tutto il mondo. Ispirato al sole d'Italia, il nuovo colore sarà un suggestivo "giallo pastello" che esalta la silhouette della Nuova 500, oltre ad essere tradizionalmente associato all'energia creatrice che dona la vita e illumina il futuro. Così "vestita" l'iconica FIAT aggiungerà un tocco pop e di certo non passerà inosservata nelle città dove predominano auto con colori neutri. Sofisticato ed elegante, il nuovo azzurro chiaro rafforzerà, invece, ulteriormente il posizionamento premium di Nuova 500. Questo colore sarà un "azzurro cangiante" ispirato al cielo italiano. Grazie ad un particolare procedimento di verniciatura capace di esaltare la trasparenza e la leggerezza dei toni, l'effetto iridescente -dovuto a fenomeni fisici di riflessione, rifrazione e interferenza delle onde luminose- fa percepire colori diversi a seconda del punto di osservazione e delle condizioni di luce. Proprio come accade ammirando il cielo riflesso sul mare o sulle cime innevate delle montagne italiane. La Nuova 500 oggi può essere scelta, oltre ai due nuovi colori, nelle tonalità Rose Gold, Red, Onyx Black e Ice White a cui si aggiungono due colori Celestial Blue e Ocean Green disponibili presso alcuni dealer. Oggi la gamma Fiat in Europa è disponibile in 30 diverse tonalità di colore, tra cui Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema – tutti con un nome evocativo che richiama le bellezze paesaggistiche e la dolce vita italiana. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 31-Ago-23 16:20