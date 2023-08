Venezia 80, ecco dove seguire la Mostra del Cinema in tv e streaming

Prende il via l’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e gli appassionati avranno la possibilità di seguire in tv o in streaming gli eventi più importanti della manifestazione.

La Rai sarà Main Broadcaster dell’evento conuna copertura completa e in diretta di tutti gli eventi del festival attraverso un ricco palinsesto trasmesso su diverse reti e piattaforme. Rai Movie,

Da oggi 31 agosto e fino all’8 settembre, Rai Movie, che con il sostegno di Rai Cultura è ancora una volta la TV ufficiale dell’evento, proporrà “Venezia Daily” in seconda serata, con repliche su Rai 2. Il programma, condotto da Mattia Carzaniga, presenterà approfondimenti giornalieri attraverso immagini e interviste con protagonisti dei film in Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti, Orizzonti Extra e Venice Immersive, oltre a coprire conferenze stampa ed esclusive dal Red Carpet.

Il Tg1, Tg2 e Tg3 racconteranno con servizi e interviste ciò che accade a Venezia, In particolare, il Tg3 dedica anche uno speciale in onda per tutti i giorni del Festival alle 20.35. Anche nei consueti programmi Rai si parla di Venezia 80: su Rai 1, a Unomattina un collegamento quotidiano con il Lido alle ore 9, mentre Estate in Diretta si collega dalle 17.20. Per Rai 3 il compito è affidato ad Agorà Estate, mentre per Rai Cultura appuntamento con Cinematografo – Speciale Venezia.

Sarà possibile seguire questa 80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia anche in radio e in streaming. Su Radio Rai, gli speaker Antonio D’Olivo e Baba Richerme racconteranno quotidianamente i principali fatti della giornata nelle principali edizioni del Gr di tutte e tre le reti (Radio 1, Radio 2 e Radio 3). Su Radio 1 Box Estate, ci sarà un approfondimento dedicato tra le 10 e le 13 e tra le 15 e le 17.

Per quanto riguarda lo streaming RaiPlay proporrà in diretta tutte le conferenze stampa e i red carpet che precedono e seguono le proiezioni dei film in concorso. In più, un ampio catalogo di film legati alle edizioni passate del Festival di Venezia.

Radio 3, con la storica trasmissione Hollywood Party seguirà la manifestazione con uno speciale ogni sera alle 19. Come sempre sarà presente, di fronte al Palazzo del Cinema, un Glass Studio con Alberto Crespi ed Enrico Magrelli.l

La Cerimonia di Chiusura della 80esima Mostra, durante la quale verranno assegnati tutti i premi di questa edizione verrà trasmessa il 9 settembre a partire dalle 18.30 su Rai Movie e in streaming su RaiPlay.