Atalanza-Monza 3-0, gol di Ederson e doppietta di Scamacca

(Adnkronos) –

L’Atalanta batte il Monza 3-0 nel match in calendario come anticipo serale della terza giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bergamaschi si impongono con il gol di Ederson e con la doppietta di Scamacca. I nerazzurri salgono a 6 punti, il Monza rimane a quota 3.

Il Monza cerca di rispondere colpo su colpo nell’avvio vivace del derby. L’Atalanta, dopo 20 minuti di studio, preme sull’acceleratore e comincia a creare palle gol. Ederson ispira al 21′ per Koopmeiners, che sfiora il bersaglio grosso di testa. L’equilibrio salta al 35′ da palla inattiva. de Keteleare protegge il pallone dopo un corner e fa sponda per Ederson: destro preciso, 1-0. Il Monza accusa il colpo e cade ancora al 42′. Ruggeri scappa a sinistra e crossa, Scamacca decolla e incorna per il 2-0. Il sipario sul match cala al 62′. Koopmeiners vede Scamacca e lo serve, controllo e sinistro chirurgico: 3-0, game over e il derby è nerazzurro.