Il percorso pionieristico di Jackery fino all’IFA 2023: svelare il generatore solare 1000 Plus e 300 Plus

(Adnkronos) – BERLINO, 2 settembre 2023 /PRNewswire/ — In un mondo in cui la tecnologia si intreccia più che mai con la nostra vita quotidiana, la domanda di soluzioni di alimentazione affidabili e portatili è aumentata, raggiungendo nuovi livelli. Quest’anno, all’IFA di Berlino 2023, Jackery ha di nuovo catturato l’attenzione introducendo le sue ultime innovazioni: il generatore solare 1000 Plus e il modello 300 Plus, due potenti aggiunte alla sua apprezzata linea di generatori di solare portatili.

Generatore solare 1000 Plus:

Il generatore solare 1000 Plus vanta una capacità di 2000 W. Inoltre, con un massimo di 3 batterie, il generatore solare può essere portato fino a 5 kWh e supportare 1-3 giorni di avventure all’aperto.

Utilizzando l’energia illimitata del sole, il generatore solare 1000 Plus supporta la ricarica solare in sole 2 ore con quattro pannelli solari 200 W, garantendo una fonte di energia affidabile e rinnovabile per le tue avventure all’aperto.

Generatore solare 300 Plus:

Il generatore solare 300 Plus presenta il concetto di “un generatore solare nello zaino”. Con soli 5 kg, il generatore solare 300 Plus è progettato per essere un vero e proprio compagno di viaggio. Il design della maniglia pieghevole e il profilo leggero lo rendono incredibilmente facile da trasportare, configurare e utilizzare. L’introduzione di un nuovissimo pannello solare 40W amplifica ulteriormente il fattore portabilità, consentendo di sfruttare l’energia solare ovunque ci si trovi.

All’avanguardia nella rivoluzione dei generatori solari

Lo scorso anno, Jackery ha partecipato all’IFA Berlin 2022 e ha presentato il generatore solare 1000 Pro, un’opzione economica di grande capacità che funge da modello di punta della serie Pro. Il lancio del generatore solare 1000 Pro è stato accolto con grande soddisfazione e una risposta entusiastica. Nel corso dell’anno successivo, Jackery ha intrapreso l’evoluzione del prodotto passando dalla serie Pro alla serie Plus. La modifica più significativa è il miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità.

La presenza di Jackery in IFA rappresenta l’apice della sua evoluzione, da startup della Silicon Valley a fornitore mondiale di soluzioni energetiche, sottolineando la sua costante dedizione all’innovazione, all’eccellenza e al soddisfacimento delle esigenze dei clienti. Jackery ha intrapreso il percorso per realizzare la sua missione di “Portare A Tutti L’energia Verde”. Che voi siate persone avventurose alla ricerca di indipendenza energetica o consumatori consapevoli alla ricerca di soluzioni sostenibili, i generatori solari 1000 Plus e 300 Plus di Jackery sono pronti a ridefinire il vostro rapporto con l’alimentazione – alle vostre condizioni. Il generatore solare 1000 Plus e 300 Plus sono disponibili per l’acquisto su diverse piattaforme, tra cui Amazon, il sito ufficiale di Jackery e vari canali di terze parti a partire dal 1° settembre.

