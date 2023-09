Manovra, Renzi “Mancano 30 miliardi, governo abbassi le tasse”

FIRENZE (ITALPRESS) – Per la legge di bilancio "mancano 30 miliardi e non hanno nemmeno gli occhi per piangere". Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un'iniziativa a Firenze. "Invece che fare tante promesse e giratine show come quelle che sta facendo la Meloni – aggiunge – si concentrino su una cosa, abbassino le tasse. Tutte le volte la destra le tasse le abbassa in campagna elettorale a parole. Gli unici che abbassano le tasse siamo noi ed in questo momento siamo all'opposizione". -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). xb8/mgg/red 02-Set-23 21:03