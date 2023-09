Ucraina-Russia, la rivendicazione di Zelensky: “Stiamo avanzando”

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky rivendica il successo della controffensiva delle forze di Kiev. Che, ha spiegato, “stanno andando avanti”, nel recuperare porzioni di territorio occupate dalla Russia, malgrado quello che tutti dicono. “Ci stiamo muovendo”, ha scritto su Twitter. Nei giorni scorsi, le forze ucraine hanno annunciato di aver rotto la prima linea di difesa russa a sud.

Secondo il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino, Olexiy Danilov, Kiev sarebbe in grado di colpire obiettivi in territorio russo a 1.500 chilometri di distanza con armi proprie. “L’origine delle armi utilizzate contro il territorio della Federazione russa è ucraina – ha rivendicato – Ci sono due aree che sono state sviluppate per un certo periodo di tempo: il programma missilistico, approvato nel 2020 per creare i nostri missili, e l’uso di veicoli aerei senza pilota, che oggi sono molto potenti, con il coinvolgimento di un gran numero di aziende private. Tutto questo porterà i suoi risultati, dato che non attacchiamo obiettivi civili della Federazione Russa – scuole, asili – come fa lo Stato terrorista. Attacchiamo fabbriche o impianti di produzione militare – i componenti che uccidono i nostri bambini. Dobbiamo porre fine a tutto questo”.

Poi, parlando della distanza alla quale possono arrivare le armi ucraine, ha sottolineato che colpire a 700-1.500 km “non è più un problema”. Secondo Danilov, “un numero enorme di professionisti ha lavorato per questo, e tutto questo sta accadendo per poter proteggere il nostro Paese. Gli obiettivi legittimi di questa guerra sono determinati dalla leadership militare. Tuttavia, se nelle foreste russe ci sono partigiani che non sono soddisfatti del regime instaurato sul territorio russo da un moderno Hitler di nome Putin, allora hanno il diritto di usare i mezzi di distruzione appropriati dal loro territorio. Non possiamo controllare cosa sarà colpito raffinerie di petrolio o altro. Questa è una direzione di lavoro separata nel territorio della Federazione Russa, condotta da cittadini russi”.