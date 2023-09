Ustica, Mantovano: “Se Amato ha elementi concreti li metta a disposizione”

(Adnkronos) – “Se il presidente Amato ha qualcosa di più di personali deduzioni, come dice nell’intervista, se ha degli elementi concreti li metta a disposizione e certamente ci sarà seguito da parte dell’autorità giudiziaria e dal governo”. Lo ha detto Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervistato sul palco di Digithon a Bisceglie dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, commentando l’intervista di Amato di oggi su Ustica.

“Quello che ha detto oggi il presidente Amato non è una novità per lui lo ha detto in anni passati come anche il presidente Cossiga. Che ha però un limite: tutte le indagini e i processi hanno raggiunto altre conclusioni”.