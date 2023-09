Inter-Fiorentina 4-0: gol di Thuram, doppio Lautaro e rigore Calhanoglu

(Adnkronos) –

L’Inter batte la Fiorentina per 4-0 oggi 3 settembre nel match in calendario per la terza giornata della Serie A 2023-2024. Nerazzurri in gol al 23′ con Thuram, bravo a colpire di testa su cross di DiMarco. Nella ripresa, doppietta di Lautaro e rigore di Calhanoglu. La vittoria permette alla formazione di Inzaghi di salire a 9 punti e agganciare il Milan in vetta: tra 2 settimane, nella quinta giornata, il derby della Madonnina che decide il primato in classifica.

I nerazzurri partono con aggressività spingendo sulle fasce con DiMarco e Dumfries. Al 10′, prove generali del gol: cross dalla fascia, Thuram colpisce di testa e non trova la porta. La Fiorentina cerca di farsi viva al 14′ con la stoccata di Bonaventura, che dalla distanza non inquadra i pali. Al 20′ riecco Thuram, che finalizza una ripartenza con un destro potente ma impreciso. L’attaccante aggiusta la mira subito dopo: stacco imperioso, colpo di testa potente e preciso per l’1-0.

Il gol regala ulteriore fiducia ai padroni di casa che nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo creano almeno altre 4 nitide occasioni. Un paio sono a disposizione di Thuram, che manca due ghiotte chance per la doppietta. Al 30′ in scivolata spedisce il pallone alto, al 46′ la punta spreca la combinazione Mkhitaryan-Dumfries mancano la porta spalancata. In mezzo, un paio di parate di Christensen bravo su Lautaro e su Calhanoglu.

In avvio di ripresa, il raddoppio nerazzurro arriva. La Fiorentina si salva al 50′ quando Dumfries centra il palo, ma i viola capitolano al 53′ davanti all’ennesima ripartenza dei padroni di casa. Thuram stavolta indossa i panni dell’assist-man, palla per Lautaro che non può sbagliare: 2-0.

Il pomeriggio da incubo della Fiorentina prosegue. Christensen sbaglia la respinta e stende Thuram, rigore: Calhanoglu non sbaglia, 3-0 al 58′ e sipario sul match con mezz’ora d’anticipo. C’è ancora tempo per la doppietta di Lautaro contro gli sparring partner viola. Cross di Cuadrado, l’argentino ringrazia: 4-0.