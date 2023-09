Lucia Annunziata: “Elezioni Europee? Non mi candiderò mai”

(Adnkronos) – “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd nè con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti”. Lo dice la giornalista Lucia Annunziata, reduce dalle “dimissioni irrevocabili” dalla Rai date a fine maggio.

Nella lettera di dimissioni inviata quattro mesi fa da Annunziata all’ad Sergio, al direttore generale Giampaolo Rossi e al neo direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini,l giornalista, dopo avere affermato di non condividere “nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi”, aveva aggiunto: “In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione”.