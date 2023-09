MONZA (ITALPRESS) – "La situazione è complessa. Il tempio della velocità diventa anche per noi fonte di ispirazione, perché anche noi abbiamo bisogno di correre di più per far correre la nazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando a Monza, dove oggi è in programma il Gran Premio d'Italia di Formula 1. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma trl/red 03-Set-23 14:53