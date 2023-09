Mondiali basket, Italia-Portorico 73-57 e azzurri ai quarti

(Adnkronos) – L’Italia batte Portorico per 73-57 nel primo match della seconda fase di Mondiali di basket 2023 e si qualifica per i quarti di finale del torneo, centrando un risultato che mancava dal 1998. La Nazionale del ct Pozzecco tira male da 3 (9/34) ma sfrutta l’eccellente prova offensiva di Ricci e Tonut (15 punti), a cui si aggiungono i 12 di Fontecchio e gli 11 di capitan Datome. Il sigillo sul successo lo mette la difesa, eccellente nel quarto parziale.

L’Italia, dopo aver incassato due canestri (0-4), si accende con un parziale di 15-0 che consente agli azzurri di prendere il largo. Portorico rimane agganciato alla partita con i tiri dalla lunga distanza (25-15). Il vantaggio rimane in doppia cifra per buona parte del secondo periodo, poi l’attacco azzurro si inceppa e il match diventa un duello punto a punto. Portorico rientra completamente, si arriva all’intervallo lungo con l’Italia avanti di 3 lunghezze (39-36).

Portorico completa la rimonta in avvio di terzo periodo (43-43), l’attacco azzurro funziona a intermittenza e produce il mini break per il 51-47 alla fine de terzo quarto. L’ultimo periodo è dominato dalla difesa dell’Italia che concede solo 10 punti ai rivali. Gli azzurri scappano (63-50) e non si voltano più indietro: vittoria e Italia ai quarti di finale.