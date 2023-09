(Adnkronos) – Il Torino supera per 1-0 il Genoa in match valido per il terzo turno di Serie A, disputato allo stadio Olimpico Grande Torino. A decidere la partita il gol di Radonjic al 94′. In classifica i granata salgono a quota 4, mentre i rossoblù restano fermi a 3.