Bianca Berlinguer debutta su Rete 4: “Sono sorpresa anche io”

(Adnkronos) – “Forse qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e anche io sono un po’ sorpresa”. Bianca Berlinguer apre così la prima puntata di E’ sempre Cartabianca, il programma che oggi debutta su Rete4. La giornalista e conduttrice esordisce su Mediaset dopo una carriera in Rai.

“E’ stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai3. La Rai resterà per sempre nel mio cuore, con tutte le persone che hanno dimostrato di volermi bene e me ne vogliono ancora. Con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura, tutto cambia: anche noi abbiamo avvertito il desiderio di fare una nuova esperienza. Siamo sempre noi, con le nostre idee, con le nostre passioni e la nostra curiosità”, dice Bianca Berlinguer.

Con lei, come a Cartabianca su Rai3, c’è Mauro Corona. “Volevo avvertire il ragionier De Luca che il capraio campano è tornato. Non so perché abbia chiamato in causa i caprai afghani”, dice Corona rispondendo alle affermazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che salutò il trasferimento del duo Berlinguer-Corona a Mediaset come un evento positivo per la Rai. “Il ragionier De Luca dovrrà sopportarmi ancora, a meno che non cambi canale, E come diceva Sylvester Stallone, sarò il suo peggior incubo”, dice Corona prima di cambiare bersaglio. “Il signor Cecchi Paone l’ha consigliata di liberarsi di me… Io so cosa fare, al di là della tv: se il signor Cecchi Paone vuole il mio posto, glielo cedo”. “Ma io non mi libererò mai di lei, non avrei mai iniziato questa avventura senza di lei”, dice Berlinguer.