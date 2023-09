Piantedosi “A Caivano una manifestazione di presenza dello Stato”

MILANO (ITALPRESS) – Sull'operazione al Parco Verde di Caivano, "ho detto subito che non è un blitz perché l'obiettivo è iniziare un percorso di riconduzione di un luogo come quello ad una conoscenza più approfondita delle istituzioni. Oggi abbiamo analizzato l'equivalente di neanche un decimo di quello che è tutto il Parco Verde: sono state fatte 76 perquisizioni su 750 alloggi. Significa entrare lì e manifestare la presenza dello Stato". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista alla trasmissione "Stasera Italia" su Rete 4. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xh7/fsc/red 05-Set-23 21:39