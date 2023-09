(Adnkronos) – Un uomo di 45 anni di origini marocchine è stato fermato nella notte per l’omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera uccisa ieri con diverse coltellate nell’androne di un palazzo a Roma, in zona Trionfale. L’uomo in passato avrebbe avuto una relazione con la 52enne. L’uomo è stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile che indagano sulla vicenda e si trova ora nel carcere di Regina Coeli. Ieri sera in Questura erano stati ascoltati alcuni sospettati per l’omicidio.