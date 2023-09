Granchio blu, arriva la nuova pizza ‘napoletana’ di Gino Sorbillo – Video

(Adnkronos) –

Il granchio blu sulla pizza è l’ultima trovata di oggi del famoso pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo. E’ lui stesso ad annunciarlo su Instagram condividendo un video cliccatissimo. “Combattiamo il granchio blu cucinandolo. Vi aspettiamo. Provala anche tu” dice, mentre nel filmato muove con straordinaria sapienza le mani per creare una ‘bianca’ fiordilatte con il basilico fresco, succo di limone di Amalfi Igp e granchio blu al vapore. Non mancano i palati entusiasti e chi, invece, fa dell’ironia. “Maestro”, gli chiedono sui social, “il lido è pieno di meduse. Fa una bella pizza anche con quelle per combattere l’invasione?”. “Orrendo, poveri granchi. Lasciateli vivere in pace” commenta una ragazza, tra le emoticon dispiaciute per le immagini in cui si vede l’animale ancora in vita prima di essere cucinato. “Che abominio” scrivono. “Sta cosa sta sfuggendo di mano” posta Stefano, mentre le ‘ordinazioni virtuali’ si concentrano su altro. “Per me una Margherita semplice, grazie”, al più, chiosa Enza, “solo con pummarola ‘ncoppa due acciughine pecorino e origano”.

