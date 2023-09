Mostra Cinema Venezia 2023, è il giorno di Matteo Garrone e Ava DuVernay

(Adnkronos) – Alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 oggi arriva in gara il regista Matteo Garrone con “Io, capitano”, un apologo su due migranti senegalesi che attraversano l’Africa, con tutti i suoi pericoli, per inseguire il sogno chiamato Europa. In concorso anche il film “Origin” della regista statunitense Ava DuVernay: racconta la vita e l’opera straordinarie della scrittrice Isabel Wilkerson, prima donna afroamericana vincitrice del premio Pulitzer, mentre indaga sulla genesi dell’ingiustizia e svela una verità nascosta che ci riguarda tutti.