Phobia, anteprima speciale a Roma per il thriller con Jenny De Nucci

Marco Gaudenzi e Pierpaolo Marcelli presentano Phobia, primo lungometraggio diretto da Antonio Abbate.

Su soggetto e sceneggiatura di Giacomo Ferraiuolo e Michele Stefanile, Phobia vede protagonista la popolarissima Jenny De Nucci, la cui già corposa filmografia include Ancora più bello e Sempre più bello di Claudio Norza, Ragazzaccio di Paolo Ruffini, Prima di andare via di Massimo Cappelli e Lo sposo indeciso di Giorgio Amato, oltre alle serie televisive Un passo dal cielo e Don Matteo.

Una cena di famiglia, un segreto oscuro, un passato che la rincorre. Per Chiara (De Nucci) è giunto il momento di affrontare tutto ciò da cui scappava. In un gioco che confonde ciò che è reale da ciò che non lo è, chi sta nascondendo una terribile verità?

Per la prima volta, dunque, la giovane attrice dai milioni di follower sui social si cimenta in un ruolo nell’ambito del genere thriller, tra suspense e colpi di scena destinati a condurre verso un’inaspettata rivelazione finale.

La affiancano all’interno del ricco cast Federica de Benedettis (Forever young), Eugenio Papalia (Chi m’ha visto), Beatrice Schiaffino (Do Ut Des), Francesca Romana De Martini (Vallanzasca – Gli angeli del male) e Federico Tocci (Suburra – La serie), con la partecipazione di Antonio Catania (Mediterraneo).

Con oltre un mese di anticipo rispetto all’uscita ufficiale sui grandi schermi, Phobia verrà proiettato nel corso di un’anteprima speciale aperta al pubblico che si terrà alle ore 20.00 di Giovedì 7 Settembre 2023 presso la multisala UCI Cinemas – Porta di Roma e alla quale prenderanno parte regista e cast.

Prodotto da Undicidue3 e distribuito da Flat Parioli, Phobia arriverà nei cinema il 12 Ottobre 2023.