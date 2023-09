Pnrr, Ciriani “Pagamento della terza rata a inizio ottobre”

ROMA (ITALPRESS) – "Dopo aver affrontato e superato in accordo con la Commissione Europea le criticità relative alle misure 'piani urbani integrati', la Commissione ha approvato la valutazione positiva preliminare concernente il conseguimento degli obiettivi della terza rata. L'11 settembre prossimo si terrà la riunione del Comitato Economico e finanziario. Questi incontri consentiranno all'Italia di ottenere il pagamento della terza rata di 18,5 milioni di euro all'inizio del mese di ottobre". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani durante il question time alla Camera in rappresentanza del ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto. "Per quanto riguarda la quarta rata, il governo si è adoperato per individuare per tempo i problemi, modificando dei 10 dei 27 obiettivi il cui conseguimento poteva essere compromesso da circostanze oggettive – ha spiegato il ministro – Il 28 luglio scorso la Commissione Europea ha approvato le proposte di revisione relative alla quarta rata e ha presentato la relative proposta al Consiglio UE che si pronuncerà il prossimo 19 settembre. In tal modo sarà possibile presentare già a partire dal 20 settembre la richiesta di pagamento della quarta rata di 16,5 milioni di euro consentendo la sua erogazione entro la fine del 2023". – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xh7/fsc/red 06-Set-23 17:02