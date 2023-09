Salvini: “Vannacci? Mai incontrato e mai proposto candidatura”

(Adnkronos) – “Non ho mai incontrato Vannacci né ho mai proposto la sua candidatura alle europee. Mi sono impegnato a leggere il libro e lo farò, e ci saranno dei passaggi che condividerò e altri che non condividerò. L’omosessualità non è una cosa contro natura. Nel 2023, non accetto discussioni sulla natura e sessualità; ma la libertà viene prima di tutto per me. Non penso che Vannacci sia il problema”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di Non Stop News su Rtl 102.5, torna sulle polemiche per le frasi del generale Roberto Vannacci contenute in un libro autoprodotto.