Wemade lancia il nuovo Block Explorer “WEMIX Scan”

(Adnkronos) – SEUL, Corea del Sud, 6 settembre, 2023 /PRNewswire/ — Wemade, uno sviluppatore leader di blockchain con sede nella Corea del Sud, ha lanciato ufficialmente WEMIX Scan, il nuovo block explorer della sua Mainnet e testnet WEMIX3.0.

WEMIX Scan è stato sviluppato da Etherscan, uno sviluppatore globale specializzato in servizi di dati blockchain. Wemade ha firmato una partnership con Etherscan lo scorso maggio per lo sviluppo di un block explorer per Wemix3.0 mainnet e il progetto Ethereum layer 2 “Kroma”. Il block explorer di Kroma è attualmente in fase di sviluppo e verrà rilasciato in seguito.

WEMIX Scan è presentato allo stesso modo standardizzato dei block explorer delle principali blockchain, offrendo vari dati, cifre e indicatori. Vengono inoltre fornite informazioni quali la funzione del metodo delle operazioni, informazioni dettagliate in forma di pop-up. Inoltre, è possibile verificare anche una varietà di dati, tra cui il valore totale in USD, i 25 dati NCP principali e le commissioni di gas effettive utilizzate dai token elencati su CMC/CoinGecko tra tutti i token di proprietà di un indirizzo specifico.

WEMIX Scan è stato ufficialmente presentato in occasione della Korea Blockchain Week, il più grande evento blockchain asiatico il 5 settembre 2023, dove Wemade è il principale sponsor di IMPACT, la sua conferenza principale per il secondo anno consecutivo.

Etherscan, il principale block explorer di Ethereum, offre funzionalità per esplorare e controllare tutti i block, le transazioni e gli indirizzi contrattuali all’interno della blockchain Ethereum. Il team di sviluppo di Etherscan è un fornitore di servizi per database blockchain professionale, che ha costruito varie mainnet e block explorer testnet come Bscscan, Polygonscan, Arbiscan, Celoscan, ecc.

Il team di WEMIX prevede di continuare a guidare l’innovazione nel settore blockchain globale attraverso il mega ecosistema più trasparente WEMIX3.0.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://wemixscan.com



Informazioni su Wemade

Rinomato leader del settore nello sviluppo dei giochi con oltre 20 anni di esperienza, Wemade, con sede in Corea, sta guidando un cambiamento irripetibile mentre il settore dei giochi si muove verso la tecnologia blockchain. Attraverso la sua controllata WEMIX, Wemade mira ad accelerare l’adozione di massa della tecnologia blockchain costruendo un mega-ecosistema basato sull’esperienza, guidato dalla piattaforma e orientato ai servizi per offrire un ampio spettro di servizi Web3 intuitivi, pratici e facili da usare. Per maggiori informazioni, visitare www.wemix.com/communication.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2202861/Wemade_laucnhes_Block_Explorer__WEMIX_Scan.jpg



