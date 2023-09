Decreto Caivano, Meloni: “Nessuno vuole sbattere in galera bambini di 12 anni”

(Adnkronos) – “Nessuno vuole sbattere in galera bambini di 12 anni”. La presidente del consiglio Giorgia Meloni oggi con queste parole illustra le norme contenute nel decreto Caivano in conferenza stampa. “C’è il tema che prevediamo l’arresto in flagranza, anche per alcuni reati per i quali non era previsto fino a oggi, dai 14 ai 18 anni: perché oggi se un ragazzo di 15 anni gira armato con una pistola carica non si può arrestarlo. E io francamente penso che questo non sia più affrontabile nell’attuale situazione”. “Non sono solo norme repressive, sono anche norme di prevenzione. Se l’uso dei minorenni si è allargato a dismisura in questi anni nelle pratiche criminali è anche perché, chiaramente, nell’utilizzo di questi minorenni da parte della criminalità organizzata non ci sarebbero state particolari conseguenze”, ha puntualizzato la presidente del Consiglio.