Giorgia Meloni sbotta, la risposta su Andrea Giambruno – Video

(Adnkronos) – ”La ringrazio per questa domanda su Giambruno, perchè ogni cosa che lui dica, io vengo chiamata in causa”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni parlando in una conferenza stampa al termine del Cdm a proposito delle frasi del compagno Andrea Giambruno, giornalista di Rete 4, sul caso di strupro collettivo di una ragazza a Palermo.

“Allora vorrei capire qual è la lettura che voi date al concetto di libertà di stampa? Perché come la vedo io, un giornalista non dice in tv quello che pensa la moglie, spero eh… La mia libertà di stampa è questa”.