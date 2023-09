Il fondo d’investimento cileno arriva alla Mostra del Cinema di Venezia

Due donne cilene, fondatrici di Screen Capital, sfidano il modello tradizionale di finanziamento delle produzioni cinematografiche con un modello di investimento dirompente, il cui primo progetto “Memory” parteciperà alla Mostra del Cinema di Venezia, dimostrando che la creatività e il talento latinoamericani possiedono un valore globale nell’industria cinematografica.

Screen Capital rivoluziona l’industria cinematografica con un modello innovativo associato al capitale di rischio, più comunemente utilizzato nel mondo delle startup e del Venture Capital. Joyce Zylberberg e Tatiana Emden, le fondatrici, hanno portato la loro visione globale alla Mostra del Cinema di Venezia con il loro primo investimento “Memory”, un film del regista messicano Michel Franco, interpretato da Jessica Chastain e Peter Sarsgaard.

In un momento in cui Hollywood sta affrontando uno sciopero, questi partner, a capo di due fondi d’investimento, rappresentano un’alternativa promettente a dimostrazione che i talenti latinoamericani possono progettare modelli creativi sulla scena cinematografica internazionale. La capacità di costruire un modello di finanziamento privato ha attirato l’attenzione dell’industria, posizionando Screen Capital come forza trainante nel finanziamento dei film indipendenti.

Tatiana Emden afferma: “Nelle circostanze attuali e raccogliendo finanziamenti indipendenti, i contenuti possono essere prodotti e venduti alle piattaforme di streaming con una base migliore, favorendone la posizione negoziale. I contenuti devono continuare a soddisfare la domanda. È un buon momento anche per gli investitori, in quanto ci sono più opportunità per contenuti di qualità e allo stesso tempo commerciali. Tali opportunità aumentano l’ambizione e la volontà di partecipare e investire in progetti normalmente occupate dagli stakeholder”.

L’azienda ha creato una solida rete nell’industria cinematografica e dell’intrattenimento, con investitori e alleanze in diversi Paesi e con professionisti di spicco del settore, come Patricio Rabuffetti, leader del gruppo Nonstop; Ralph Haiek, ex presidente dell’Istituto Nazionale del Cinema e delle Arti Audiovisive dell’Argentina (INCAA) e attuale presidente del Comitato di Investimento del Fondo Screen One, nonché Edgar Spielmann, ex vicepresidente e COO di Fox Networks Group Latin America.

Joyce Zylberberg spiega: “C’è un’intera nuova generazione di progetti e produttori che vogliono essere in grado di finanziare autonomamente il proprio lavoro. Questo perché, oltre ad offrire una maggiore libertà creativa, accresce l’opportunità di ottenere un ricavo futuro dai progetti poiché si mantiene sia la proprietà intellettuale che lo sfruttamento delle vendite.

Tale meccanismo rende il modello interessante anche per gli investitori azionari, che vedono aumentare l’opportunità di partecipare a progetti d’impatto.

Screen One ha all’attivo due progetti già realizzati, Memory (Messico, USA, Cile), Maquíllame otra vez (Messico, Cile), una serie in produzione, AMIA (Argentina, Israele, Cile), girata in Uruguay per Reshet 13 di Israele in spagnolo, inglese, ebraico e persiano, oltre a diversi progetti cileni in fase di sviluppo per il mercato globale.

Screen Capital

Screen Capital è un gestore di fondi di private equity focalizzato sullo sviluppo e l’espansione dell’industria audiovisiva e dell’intrattenimento, specializzato nella generazione di rendimenti attraverso un modello di attrazione, selezione e monitoraggio di un portafoglio diversificato di contenuti. Fondato da Joyce Zylberberg e Tatiana Emden, annovera tra i suoi partner Edgar Spielmann. Nel 2020, hanno lanciato il loro primo fondo privato Screen One, per un ammontare di circa 20 milioni di dollari, investendo in aziende leader di contenuti regionali con portata globale per piattaforme di streaming, TV e cinema. Nel 2023 ha lanciato il suo secondo fondo privato, Screen II, orientato alle aziende dell’industria dell’intrattenimento, che comprende settori come videogiochi, e-sport, realtà aumentata e licenze di proprietà intellettuale.

Attraverso il fondo Screen One, l’amministratore collabora strategicamente con i migliori produttori esecutivi della regione e partecipa a progetti con finanziamenti azionari in un modello di coproduzione. Grazie al suo know-how e alle sue reti internazionali, Screen Capital aggiunge valore alla gestione commerciale, mettendo in contatto i progetti con le reti di distribuzione globali. Nell’ambito del suo modello associativo, entrambi i fondi, insieme al capitale privato, partecipano alle linee di Corfo (Governo cileno) per promuovere il Venture Capital in Cile.