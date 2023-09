Salvini “Dl Caivano era necessario, lo Stato deve essere presente”

ROMA (ITALPRESS) – Il decreto Caivano "che abbiamo approvato oggi pomeriggio era assolutamente necessario, perchè se non ci arrivano le famiglie o la scuola, deve arrivarci lo Stato". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a "Dritto e rovescio" su Retequattro. "Ormai un 15enne di oggi non è un 15enne dei nostri tempi, quando andavamo all'oratorio e giocavamo a pallone. Se oggi, a 15 anni, vai in giro armato di pistola, spari a qualcuno, rapini o spacci devi essere punito come tutti gli altri. Non ci può essere la carezza", sottolinea Salvini, che rilancia l'idea di "introdurre una forma di servizio civile e militare universale". – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi2/vbo/red 07-Set-23 22:21