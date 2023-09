Torino, lanciarono bici dai Murazzi: condannati i 3 minorenni

(Adnkronos) – Niente messa in prova. Il tribunale dei minori di Torino ha condannato per tentato omicidio i tre adolescenti, due ragazzi e una ragazza, che la sera del 21 gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi, colpendo alla testa lo studente universitario Mauro Glorioso. Le condanne sono rispettivamente 9 anni e 9 mesi per il giovane oggi maggiorenne ma 17enne all’epoca dei fatti, 9 anni e 4 mesi per il 15enne e 6 anni e 8 mesi per la ragazza. La Procura aveva chiesto 13 anni per il 17enne e 9 anni per il 15enne e la ragazza. La difesa aveva invece chiesto la messa in prova per tutti.