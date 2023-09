Violenza sulle donne, ok definitivo alle nuove norme del Codice Rosso

ROMA (ITALPRESS) – Con 200 voti favorevoli, 61 astenuti e nessun contrario, la Camera ha dato il via libera alla proposta di legge in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, già approvata dal Senato. Si tratta di un provvedimento in materia di poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362 comma 1-ter del codice di procedura penale e in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. La direttiva introduce nuovi reati, inasprisce le pene per quelli già esistenti ed elabora una procedura per tutelare meglio e prima chi vive situazioni di rischio. Con il Codice Rosso è prevista una accelerazione per l'avvio del procedimento penale i reati di stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/r 07-Set-23 15:21