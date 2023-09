Turisti investiti e uccisi a Roma, automobilista indagato per omicidio stradale

(Adnkronos) – E’ indagato per omicidio stradale plurimo il 54enne che ieri, alla guida di una Ford Fiesta, ha investito e ucciso due turisti irlandesi in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Malafede, a Roma. L’uomo, che ha riportato ferite ed è ricoverato in ospedale, è risultato positivo al narco-test.

L’incidente mortale è avvenuto ieri 7 settembre alle 12.50 all’altezza della riserva del presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio. Le vittime sono due cittadini irlandesi di 60 e 59 anni, Paul e Mary Martina O’Reilly, presumibilmente a Roma in vacanza. Secondo una prima ipotesi, come apprende l’Adnkronos, è possibile che i due turisti abbiano attraversato frettolosamente l’incrocio di via di Malafede con il semaforo rosso per salire sul bus 709 che stava arrivando in quel momento. Inutile il tentativo di frenata del conducente dell’auto, che non è riuscito a evitare l’impatto.

Via Cristoforo Colombo si conferma come una delle strade più pericolose della Capitale. Nella notte del 24 agosto scorso a perdere la vita è stato un 19enne morto mentre era alla guida del suo scooter. Solo dieci giorni prima, sulla stessa strada, finita spesso sotto i riflettori anche per la presenza di buche e radici di alberi sotto il manto stradale, era morto Saverio Piccioni, titolare di uno degli stabilimenti balneari più noti di Ostia, il Kursaal, anche lui deceduto mentre era alla guida di uno scooter. A causare gli incidenti sulla Colombo, spesso, è la velocità degli automobilisti.