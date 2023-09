(Adnkronos) – Novak Djokovic in finale all’US Open 2023. Il serbo, testa di serie numero 2, nella prima semifinale supera lo statunitense Ben Shelton per 6-3, 6-2, 7-6 (7-4) in 2h40′. Djokovic in finale domenica 10 settembre affronterà il vincente della seconda semifinale: si affrontano lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3.