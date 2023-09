Si è conclusa l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha visto trionfare Poor Things: il film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone,

Il Leone d’argento – Gran premio della giuria è andato al film giapponese Evil Does Not Exist di Ryūsuke Hamaguchi, miglior regista si è laureato Matteo Garrone per Io Capitano.

Migliori attori Peter Sarsgaard per Memory di Michel Franco e Cailee Spaeny per Priscilla di Sofia Coppola, dove interpreta Priscilla Presley, mentre The Green Border di Agnieszka Holland si è aggiudicato il premio speciale della giuria.

Il giovane attore Seydou Sarr ha conquistato il premio Mastroianni al miglior attore emergente per Io Capitano di Matteo Garrone.

Miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonti per El Paraíso di Enrico Maria Artale, che ha ottenuto anche il riconoscimento alla miglior attrice.

Venezia80, ecco tutti i vincitori:

CONCORSO VENEZIA 80