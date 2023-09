Capitol Hill, Trump chiede ricusazione giudice del processo

(Adnkronos) – L’ex presidente Usa Donald Trump chiede al giudice Tanya Chutkan di astenersi dal processo sull’assalto al Campidoglio portato avanti contro di lui dal procuratore speciale Jack Smith, facendo riferimento ai commenti da lei fatti in più occasioni nei confronti dei rivoltosi del 6 gennaio.

Tra gli esempi evidenziati dal team di Trump a sostegno della ricusazione di Chutkan un’udienza di condanna dell’ottobre 2022, in cui il giudice affermava che “le persone che hanno assalito il Campidoglio erano lì per fedeltà, lealtà verso un uomo – non verso la Costituzione… È una lealtà cieca verso una persona che, tra l’altro, è rimasta libera fino ad oggi”.

“Solo se questo processo sarà amministrato da un giudice che appaia del tutto imparziale, il pubblico potrà mai accettare il risultato come giustizia”, ha detto l’ex presidente riferendosi alla necessità che Chutkan si faccia da parte.