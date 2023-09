Creare un effetto domino positivo: A IFA 2023 Beko sottolinea l’importanza di agire per un futuro più sostenibile

(Adnkronos) – Durante la conferenza stampa di lancio di quest’anno, Beko** ha presentato la sua nuova filosofia aziendale, incentrata sull’impatto delle azioni incrementali.

BERLINO, 11 settembre 2023 /PRNewswire/ — Beko**, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici che offre un’ampia gamma di prodotti innovativi e sostenibili, ha trasmesso un messaggio forte durante la conferenza di lancio che ha tenuto a IFA 2023, sottolineando l’impatto dell’azione collettiva verso una società più sostenibile. Il Chief Marketing Officer, Akın Garzanlı, e il Chief Commercial Officer, Ragıp Balcıoğlu, hanno infatti introdotto la nuova filosofia aziendale di Beko denominata “Effetto domino positivo”, che guiderà d’ora in avanti la strategia di prodotto e l’innovazione tecnologica dell’azienda.

Quest’anno ad IFA, l’azienda ha presentato due nuove tecnologie che fanno capo ai suoi marchi globali: EnergySpin di Beko e AI-Sense di Grundig.

Il debutto di nuove tecnologie

Reinventando il processo di lavaggio tradizionale, la tecnologia EnergySpin di Beko promuove abitudini domestiche più sostenibili. Invece di sfruttare il calore per sciogliere il detersivo ed eliminare le macchie, la tecnologia EnergySpin rilascia il detersivo in anticipo, sfruttando la potenza di una maggiore velocità di rotazione del cestello, superiore al normale, per aumentare la velocità di scioglimento del detersivo.

Questi movimenti unici del cestello, chiamati “EnergySpin”, riducono la necessità di generare calore eccessivo durante il lavaggio, con un consumo energetico inferiore fino al 35% rispetto alle lavatrici tradizionali, mantenendo al contempo prestazioni di lavaggio di alta qualità.

La tecnologia AI-Sense di Grundig rivoluziona invece il concetto di lavaggio “smart”. L’intelligenza artificiale è alla base della nuova tecnologia di lavaggio AI-Sense di Grundig, che identifica automaticamente e in modo intelligente il tipo di tessuto, il livello di sporco, il peso del carico e le esigenze di risciacquo per ottimizzare l’uso di detersivo, energia e acqua.

“I nostri ultimi prodotti, sia per Beko che per Grundig, utilizzano innovazioni all’avanguardia e la tecnologia più popolare del momento, l’intelligenza artificiale. EnergySpin di Beko è una tecnologia unica nel suo genere che si distingue nel settore, mentre AI-Sense di Grundig è una lavatrice rivoluzionaria” commenta Akın Garzanlı, Chief Marketing Officer di Beko. “Questa nuova tecnologia AI permette ai consumatori di fare scelte semplici ma d’impatto in termini di efficienza energetica, utilizzando la tecnologia più avanzata e intelligente disponibile sul mercato. La mission di Beko è quella di promuovere una vita sostenibile in ogni casa e con l’obiettivo di garantire che i nostri prodotti durino a lungo prima di dover essere sostituiti. Grazie alla nostra tecnologia, all’innovazione e al nostro modello di business, ci impegniamo a mettere i nostri clienti in condizione di fare scelte significative e positive che, in ultima analisi, si traducono in un maggiore benessere”.

“La crisi del costo della vita ha un impatto sulle vite delle persone di tutto il mondo e ci costringe a modificare le nostre abitudini di spesa. Ascoltare i propri interlocutori in questi tempi difficili è più che mai cruciale e proprio per questo motivo abbiamo voluto intervistare i nostri rivenditori europei. Il loro feedback conferma che la domanda di prodotti efficienti dal punto di vista energetico e convenienti, stimolata dall’inflazione e dalle normative, continuerà anche nel 2024” commenta Ragıp Balcıoğlu, Chief Commercial Officer di Beko**. “In qualità di marchio di elettrodomestici più venduto in Europa, puntiamo a fornire una tecnologia avanzata che combini le ultime innovazioni, la qualità e un design armonioso. Il nostro obiettivo è quello di consentire ai consumatori di vivere in modo consapevole e sostenibile, ottenendo il massimo valore per il loro investimento. Continueremo a puntare all’eccellenza, a fare della sostenibilità una pietra miliare del nostro settore e a collaborare con i nostri stakeholder per creare un effetto domino positivo”.

Dare vita a un effetto domino positivo

Per portare in vita la propria filosofia, Beko** ha creato un’esperienza interattiva che sarà lanciata a IFA 2023. Progettata per informare i consumatori sul potenziale dell’effetto domino positivo, l’esperienza, denominata “DOMINO: The Little One”, è un videogioco gratuito che aiuta i consumatori a comprendere l’impatto delle loro scelte. Ambientato in un mondo di fantasia devastato dal cambiamento climatico, i giocatori possono sperimentare l’impatto delle azioni positive e incrementali necessarie per sopravvivere all’interno del gioco.

Il gioco sarà disponibile su Steam, App Store e Google Play quest’inverno. EnergySpin di Beko sarà sul mercato entro la fine del 2023, mentre AI-Sense di Grundig sarà disponibile dal 2024.

Informazioni su Beko**

Beko è un marchio leader a livello mondiale nel settore degli elettrodomestici, che offre un’ampia gamma di prodotti innovativi e sostenibili. Beko svolge un ruolo fondamentale nell’organizzazione internazionale della sua casa madre Arçelik, con oltre 40.000 dipendenti, filiali in 53 paesi e 31 stabilimenti di produzione in 9 paesi. I 30 centri e uffici di ricerca e sviluppo e progettazione dell’azienda in tutto il mondo ospitano più di 2.300 ricercatori e detengono fino a 3.000 domande di brevetto registrate a livello internazionale. In linea con la vision dell’azienda “Rispettare il mondo, rispettati in tutto il mondo”, Beko è orgogliosa di far parte di un portafoglio di 17 marchi di consumo di proprietà o con licenza limitata da Arçelik (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko, Singer*, Hitachi*, Stinol, Hotpoint*, Indesit*) che ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria DHP Household Durables dell’S&P Global Corporate Sustainability Assessment per il sesto anno consecutivo (sulla base dei risultati di dicembre 2022).

* Licenziatario limitato ad alcune giurisdizioni.

** Beko fa parte del gruppo Arçelik, a cui fanno capo i marchi internazionali Beko e Grundig.

