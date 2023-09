Komparatore.it lancia l’Osservatorio Statistico Velocità Internet e la Comparazione Offerte Noleggio Auto a Lungo Termine

(Adnkronos) –

Milano, 11 settembre 2023 – Komparatore.it, servizio online di comparazione tariffaria per il mercato italiano, annuncia il lancio di due servizi innovativi che aiuteranno i consumatori a prendere decisioni informate in due aree fondamentali: la connettività internet e la mobilità su strada.

Il primo servizio lanciato è l’Osservatorio Statistico Velocità Internet, raggiungibile all’indirizzo speedtest.komparatore.it. Questo nuovo strumento offre dati statistici dettagliati sulle prestazioni dei vari operatori di telefonia per connessioni fisse e mobile. “Il nostro obiettivo è fornire informazioni affidabili che migliorino l’esperienza di navigazione dei consumatori,” ha affermato Luigi D’Ambrosio, Co-Founder di Komparatore.it e CEO di Bee Web srl, l’azienda proprietaria del sito.

Molto pratica la funziona di geolocalizzazione dell’utente che riesce, con estrema semplicità, a verificare i dati statistici delle connessioni, fisse e mobili, nella propria zona.

Seguendo lo stesso filone di utilità e innovazione, Komparatore.it ha lanciato anche una sezione completamente nuova dedicata alla comparazione di offerte di noleggio auto a lungo termine, raggiungibile all’indirizzo https://www.komparatore.it/noleggio-lungo-termine. Questo non è solo un altro servizio fornito agli utenti, ma rappresenta un significativo ampliamento della portata del sito. “L’introduzione di questo servizio segna la nostra entrata strategica nel mercato automotive, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di mobilità flessibili e convenienti,” ha dichiarato Bianca Ilie, responsabile della comunicazione della società.

Con questi nuovi lanci, Komparatore.it continua a costruire su una piattaforma già solida che offre comparazioni per telefonia fissa, fibra e mobile. Entrambi i nuovi servizi forniranno agli utenti una panoramica completa delle opzioni disponibili, migliorando notevolmente la loro capacità di fare scelte informate in settori critici della vita quotidiana.

L’Osservatorio Statistico Velocità Internet offre analisi in tempo reale, con dati suddivisi su base geografica (regionale, provinciale e comunale) offrendo una panoramica completa delle prestazioni dei fornitori di servizi, permettendo agli utenti di effettuare scelte consapevoli e potenziare così la loro esperienza di navigazione scegliendo il provider più performante, secondo i dati raccolti ed elaborati da komparatore.it.

La sezione di noleggio auto consente agli utenti di confrontare una vasta gamma di offerte, con dettagli su tariffe, condizioni e servizi inclusi, facilitando così la scelta della soluzione più adatta alle loro esigenze.

Per ulteriori dettagli su entrambi i nuovi servizi, si invita a visitare il sito komparatore.it.

Contatti Media



Nome: Bianca Ilie

Email: info@beeweb.eu



Telefono: +40 31 069 9822

Su Komparatore.it: Komparatore.it è la piattaforma di comparazione tariffaria di riferimento per il mercato italiano. Originariamente specializzata in offerte di telefonia fissa, fibra e mobile, ha recentemente allargato il suo ambito di servizi, includendo la comparazione di noleggio auto a lungo termine e un nuovo osservatorio sulla velocità internet. Questi lanci consolidano ulteriormente la sua posizione come risorsa affidabile per i consumatori italiani in cerca delle migliori opzioni sul mercato.