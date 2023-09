Roma, attacco hacker a siti Comune gestiti da Zètema

(Adnkronos) – Attacco hacker ai siti di Roma Capitale gestiti da Zètema Progetto Cultura che da questa mattina risultano inaccessibili. ”In seguito alle prime verifiche tecniche, svolte con il supporto di una primaria società del settore, si è evidenziato un attacco di natura informatica – sottolinea in una nota Zètema Progetto Cultura – L’azienda ha tempestivamente informato l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e sta procedendo a informare le autorità competenti. Attualmente sono state attivate tutte le misure necessarie per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile”.

Oltre al sito www.zetema.it, risultano al momento non raggiungibili (comprese App e servizi collegati): www.museiincomuneroma.it e i siti dei singoli Musei Civici, www.sovraintendenzaroma.it, www.miccard.roma.it, www.culture.roma.it, www.060608.it, www.turismoroma.it, www.romapass.it, www.informagiovaniroma.it, www.romacura.roma.it, www.technotown.it, www.casinadiraffaello.it e www.progettoabc.it.