smart #1 è ordinabile sullo store e presso la rete italiana

ROMA (ITALPRESS) – La nuova smart #1 è pronta a conquistare il cuore degli smartisti italiani, e di chi non lo è ancora, reinventando quella rivoluzionaria formula di successo riproposta in formato famiglia: il perfetto equilibrio tra dimensioni esterne contenute e una grande abitabilità grazie all'architettura nativa elettrica. #1 è uno "smart utility vehicle" full electric dalle prestazioni esuberanti per entrare oggi nel futuro della mobilità. Tutte le smart #1 hanno la manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa per 36 mesi e 45 mila km, connettività full per 12 mesi, ed una garanzia di 8 anni / 200 mila km sulla batteria di trazione ad alto voltaggio. Tutto lo stock italiano ed europeo e tutta l'offerta di noleggio lungo termine smart mobility Rent è ordinabile sullo store italiano it.smart.com e presso la rete di vendita smart. Ad esempio: con 5.000 euro di anticipo e 48 canoni da 579 euro IVA inclusa si può entrare nell'era della mobilità full electric a bordo di #1 pro+. Ai nuovi smartisti rimane solo l'onere del lavaggio: per chi ordina e ritira entro il 30 ottobre 2023, infatti, i primi 500 euro di ricarica pubblica con charge@street li offre smart. Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 11-Set-23 16:24