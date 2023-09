‘Uomini e donne’ con Maria De Filippi torna oggi 11 settembre, anticipazioni

(Adnkronos) – Torna oggi, lunedì 11 settembre, ‘Uomini e donne’. Dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5 l’appuntamento con il dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi giunto alla sua 28esima edizione. Manuela, Cristian e Brando sono i tre tronisti in cerca dell’amore e dell’anima gemella. Nelle versione over nuovi protagonisti e vecchie glorie si conoscono e si confrontano con l’obiettivo di fare nuove amicizie e incontrare nuovi amori. In studio gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.