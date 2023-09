Nba, arrestato Kevin Porter: ha tentato di strangolare la fidanzata

(Adnkronos) – Il giocatore dell’Nba Kevin Porter Jr è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito e tentato di strangolare la sua ragazza. I due alloggiavano al Millennium Hotel di New York e, secondo un rapporto della polizia, lei lo aveva chiuso fuori dalla stanza. Porter, guardia degli Houston Rockets, sarebbe riuscito però ad accedere alla stanza con l’aiuto della sicurezza dell’hotel e poi l’avrebbe aggredita.

“All’arrivo gli agenti sono stati informati che una donna di 26 anni aveva riportato una lacerazione sul lato destro del viso e lamentava dolore al collo”, ha detto un portavoce della polizia. “Un’indagine preliminare sulla scena ha stabilito che un individuo noto l’ha colpita più volte sul corpo e le ha messo le mani intorno al collo”.

La donna, l’ex giocatore della WNba Kysre Gondrezick, è stata portata in ospedale per una valutazione medica. I Rockets hanno rilasciato una dichiarazione a ESPN dopo l’arresto. “Stiamo raccogliendo informazioni sulla questione che coinvolge Kevin Porter Jr.”, si legge nella dichiarazione. “Non abbiamo ulteriori commenti in questo momento”.