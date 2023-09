Bmw, aggiornamento dei modelli per l’autunno 2023

MILANO (ITALPRESS) – A partire dall'autunno 2023 la gamma dei modelli Bmw presenterà una serie di aggiornamenti che si basano sui più recenti progressi in termini di digitalizzazione. La nuova Bmw X1 e la Bmw Serie 2 Active Tourer saranno entrambe equipaggiate con il Bmw iDrive aggiornato con QuickSelect e il Bmw Operating System 9 a partire da novembre 2023. Anche l'offerta Bmw Digital Premium, con la sua selezione personalizzabile di servizi online, verrà introdotta contemporaneamente in entrambe le serie di modelli. Inoltre, per un gran numero di modelli saranno disponibili servizi digitali aggiuntivi tramite l'aggiornamento remoto del software. Nel frattempo, l'APP My Bmw ottiene tante nuove funzioni. L'autunno porterà anche nuovi colori esterni e nuovi cerchi in lega leggera per alcuni modelli. In particolare, il nuovo Bmw iDrive con QuickSelect sarà montato di serie in tutte le varianti di modello della nuova Bmw X1, della nuova Bmw iX1 completamente elettrica e della Bmw Serie 2 Active Tourer, consentendo di gestire numerose funzioni del veicolo in modo ancora più intuitivo e semplice. L'ultima incarnazione del sistema operativo si basa sul Bmw Operating System 9 ed è abbinata al Bmw Curved Display e al Bmw Intelligent Personal Assistant. Il nuovo Bmw iDrive presenta una schermata iniziale ridisegnata e la tecnologia di accesso rapido QuickSelect, con una struttura di menu migliorata che prende spunto dai dispositivi elettronici di consumo. La nuova schermata iniziale mostra in ogni momento la mappa del sistema di navigazione o altri elementi grafici configurabili individualmente sul display di controllo. Sullo stesso livello, i widget delle principali funzioni sono disposti verticalmente sul lato del conducente del display. Il conducente può passare da un widget all'altro con un movimento verticale del dito. Il QuickSelect consente di attivare direttamente la funzione così selezionata senza dover accedere a un sottomenu. Il Bmw Operating System 9 sarà disponibile come optional per le vetture con sistema operativo Bmw e per i modelli Bmw X1, Bmw iX1 e Bmw Serie 2 Active Tourer e potrà essere scelta dal Bmw ConnectedDrive Store, che ora è stato ampliato con l'aggiunta di ulteriori app di terze parti. Ciò significa che i clienti possono utilizzare in auto tutte le app disponibili nel loro Paese, ad esempio per lo streaming di video e musica, le notizie o i giochi come unico pacchetto. Inoltre, Bmw Digital Premium include anche funzioni di navigazione migliorate e ulteriori opzioni di personalizzazione, ad esempio grazie alle My Modes aggiuntive. Uno dei vantaggi principali del pacchetto Bmw Digital Premium è la funzionalità migliorata del sistema di navigazione basato sul cloud Bmw Maps. Ad esempio, le informazioni sul traffico in tempo reale (RTTI) con codifica a colori mostrano la fluidità del traffico nell'intera area della mappa, anche se la guida stradale non è attivata. Altre funzioni includono la visualizzazione in 3D di edifici ed elementi circostanti nella vista della mappa e informazioni sui parcheggi. Una nuova tonalità si aggiunge alla selezione di colori esterni della nuova Bmw Serie 5 Berlina, a breve distanza dal suo lancio. La vernice metallizzata Fire Red sarà disponibile per la Bmw i5 M60 xDrive Sedan (consumo elettrico combinato: 20,6 – 18,2 kWh/100 km nel ciclo WLTP) a partire da novembre 2023, così come per tutte le altre varianti della nuova berlina d'affari dotate del pacchetto M Sport. Un nuovo design esclusivo dei cerchi in lega leggera sarà aggiunto alla gamma di optional per la Bmw Serie 7 a partire da novembre 2023. Allo stesso tempo, per tutte le varianti della berlina di lusso saranno disponibili anche cerchi in lega leggera Bmw Individual da 21 pollici con design a più razze. Hanno una finitura bicolore e sono dotati di pneumatici di dimensioni miste. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Bmw – ads/com 29-Set-23 16:30