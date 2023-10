Fabrizio Corona a Domenica In: “La libertà? L’ho trovata anche in carcere”

(Adnkronos) – “Sono sereno, molto contento, sto benissimo nonostante i problemi giudiziari, mai stato meglio”. Fabrizio Corona, ospite oggi di ‘Domenica In’, si racconta in un lungo colloquio con Mara Venier da uomo libero. “La libertà nella vita è la cosa più importante, io dico sempre – spiega l’ex fotografo dei vip in studio – che le tre cose peggiori che possono succedere sono la morte di un figlio, una grave malattia che non puoi curare e il carcere. Chi non ha fatto il carcere – continua – non può capire la sofferenza. Però io, che sono stato sempre uno particolare, sono riuscito a trovare la libertà anche in carcere e quindi sono un caso a parte. La detenzione è stata drammatica nello scontro con le istituzioni, nei processi. Ma poi ho avuto anche dei momenti di divertimento, serenità, dolcezza, lotta… E’ stato un momento di vita vissuta molto, molto pienamente”, assicura.