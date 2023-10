Trump oggi a processo per frode, tycoon sarà in tribunale

(Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà in tribunale oggi a New York, dove inizia un processo civile nei suoi confronti per frode. Lo ha annunciato lo stesso Trump sulla sua piattaforma Truth Social, affermando che “domani mattina (oggi, ndr) andrò in tribunale per combattere per il mio nome e la mia reputazione”.

Trump ha puntato il dito contro il procuratore generale di New York Letitia James, che lo ha citato in giudizio, e contro il giudice Arthur Engoron, che presiede il processo senza giuria. ”Tutto questo caso è una vergogna. Ci vediamo in tribunale lunedì mattina”, ha scritto Trump.