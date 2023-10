Champions, Inter-Benfica 1-0: gol di Thuram

(Adnkronos) –

L’Inter supera 1-0 il Benfica, oggi 3 ottobre 2023 nella seconda gara del Gruppo D di Champions, grazie ad un gol di Thuram a San Siro. La formazione di Inzaghi sale in vetta alla classifica del gruppo con 4 punti proprio insieme alla Real Sociedad, con cui aveva pareggiato nella prima sfida e che oggi ha superato il Salisburgo. Il Benfica di Di Maria resta invece ultimo con zero punti.

Inzaghi, dopo aver fatto turnover a Salerno, schiera la formazione tipo con Sommer tra i pali e Pavard-Acerbi-Bastoni in difesa. Dumfries e Dimarco esterni, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo e in attacco la coppia Lautaro-Thuram. Schmidt, invece, opera qualche cambio dopo la vittoria in campionato con il Porto. Davanti a Trubin ci sono Morato e Bernat, con Aursnes avanzato sulla trequarti. Otamendi confermato al centro con Bah a destra. In avanti Rafa Silva e Di Maria dietro la punta David Neres.

Al 4′ Inter subito pericolosa con Dumfries che mette in mezzo rasoterra per Mkhitaryan che non arriva di poco. La squadra di Schmidt pressa a tutto campo ma i nerazzurri riescono a trovare i varchi per offendere: all’11’ Calhanoglu apre per Dumfries sul secondo palo, l’olandese arriva a colpire di testa ma non trova la porta da pochi passi. I portoghesi rispondono al 13′: Aursnes viene servito in area di rigore da fallo laterale e calcia forte e basso sul primo palo ma Sommer respinge in corner. Buon momento per il Benfica che al 14′ colpisce la traversa con Di Maria che calcia a rientrare dalla bandierina e colpisce la parte alta della trasversale. Al 18′ ancora Dumfries pericoloso ma colpisce male col piatto destro da ottima posizione. L’Inter continua a spingere e al 27′ Dimarco crossa dalla sinistra sul secondo palo dove Barella viene anticipato da Bernat. Al 36′ Dimarco pesca Acerbi in area, ma il centrale schiaccia troppo di testa e non trova la porta.

Il secondo tempo ricomincia da come era finito il primo. Al 53′ è ancora l’esterno olandese Dumfries a sprecare: Bastoni pennella dalla sinistra sul secondo palo, Thuram e Dumfries si ostacolano e l’olandese colpisce malissimo. Sale in cattedra Lautaro e al 55′ Barella trova Lautaro a centro area, l’argentino colpisce di prima intenzione con l’esterno destro ma centra in pieno la traversa. Lo stesso argentino colpisce ancora un legno al 61′: Thuram serve ancora Lautaro in area di rigore, il capitano nerazzurro calcia da pochi passi sul primo palo centrando il legno, con il pallone che poi arriva tra le mani di Trubin.

Il gol è nell’aria e arriva al 62′: Barella in verticale trova Dumfries, cross basso all’indietro dell’olandese per Thuram che supera Trubin sul primo palo con il destro. Doppia occasione clamorosa al 74′ per l’Inter ancora sui piedi di Lautaro. L’argentino arriva da solo davanti a Trubin, lo aggira e calcia a rete ma trova l’opposizione di Otamendi in extremis. Poco dopo ancora il numero 10 che si fa respingere la conclusione dal portiere ucraino con una parata mostruosa da pochi passi. All’83’ è il turno dei portoghesi: palla persa da Dimarco sulla sinistra, David Neres serve Cabral che calcia fuori col destro dal cuore dell’area di rigore. Nel finale all’87’ Mkhitaryan inventa per Lautaro che calcia basso sul secondo palo, ma trova un altro miracolo del portiere ucraino. Il risultato resta sull’1-0 ma vale comunque il successo per la squadra di Inzaghi.