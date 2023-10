Il 20 ottobre a Cesena Fiera torna Fattore R, il ‘Romagna Economic Forum’

(Adnkronos) – La Romagna fa sistema e si incontra a Fattore R, il Romagna Economic Forum, in programma a Cesena Fiera venerdì 20 ottobre prossimo. Momento di incontro e confronto tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio, sarà il tema dell’innovazione il focus al centro della settima edizione. Fattore R è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria. È sull’innovazione infatti che si gioca presente e futuro di un territorio, tanto più in un’epoca come l’attuale contrassegnata da una spinta al cambiamento accelerata dall’avvento delle nuove tecnologie e dai mutamenti climatici. Un tema che non trova impreparata la Romagna anche se permangono alcune criticità in merito.

Secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione le imprese romagnole che hanno investito almeno su una tecnologia digitale 4.0 sono il 79% a Ravenna, 73% a Forlì-Cesena, 74% a Rimini, mentre la media regionale è 76%. Quelle che invece hanno introdotto più di tre innovazioni in media in Romagna sono il 62,5%.

Due i punti chiave nella sfida all’innovazione per la Romagna. Prima di tutto competenze e formazione con il 55% delle imprese romagnole che registra saldi positivi di assunzioni, anche se emerge una criticità nella reperibilità delle professioni (58% delle imprese impiega meno di 6 mesi nel reperire figure professionali necessarie). La seconda è il divario tra imprese strutturate di grandi dimensioni e quelle più piccole con queste ultime che rischiano di rimanere indietro su digitale e ricerca.

Tanti gli interventi a Fattore R sull’innovazione analizzata da svariati punti di osservazione: Francesco Ubertini presidente di Ifab (international foundation big data and artificial intelligence for human development) parlerà dei Big Data, mentre l’economista docente alla Bocconi, Daniel Gros, affronterà l’impatto dell’innovazione sugli scenari internazionali. Sempre in tema di innovazione ci sarà una tavola rotonda che metterà a confronto esperienze imprenditoriali della Romagna.

Ad aprire la giornata, condotta dal giornalista Rai Gianluca Semprini, sarà il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, insieme agli interventi istituzionali di Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e Stefano Vittorio Kuhn, chief retail & commercial banking officer Bper Banca. E ancora, una Tavola rotonda insieme ai sindaci della Romagna, mentre a chiudere la giornata tracciando un quadro macroeconomico con riflessi sulla Romagna sarà l’economista docente alla Luiss, Veronica De Romanis.

Giunto alla settima edizione, il Romagna Economic Forum è un momento centrale sui temi cardine della Romagna. Nel corso degli anni ha ospitato decine di imprenditori del territorio, e ha ampliato lo sguardo al panorama nazionale insieme a personalità di primo piano del contesto internazionale. Nelle edizioni passate hanno preso parte i premi Nobel per l’economia Joseph Stiglitz (2001) ed Eric Maskin (2007), nonché personaggi di spessore come l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, l’ex Ministro Enrico Giovannini, gli economisti Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, Lucrezia Reichlin. Insieme a loro numerose personalità dell’imprenditoria, del mondo accademico e delle istituzioni.