Installazione in Darsena per ricordare la strage di Lampedusa (VIDEO)

È appena spuntata un’installazione in Darsena, Milano per commemorare la strage che ha visto coinvolti i migranti di Lampedusa il 3 Ottobre del 2013. L’evento riscosse una risonanza mediatica non indifferente, in quanto persero la vita in mare 368 Migranti.

Com’è visibile all’interno del video la struttura artistica rappresenta una barca rovesciata, con mani e braccia di migranti, di varie età emergere dall’acqua, quasi in segno d’aiuto.

L’installazione è stata prodotta e realizzata dalla società Kineticvibe, con il contributo dell’artista italo-argentino Emiliano Rubinacci, dell’ArtDirector Beppe “Treccia” Iavicoli, del designer Matteo Rossi e dell’apporto calligrafico di Giuseppe Gep Caserta.

Clicca qui per vedere il video dell’installazione artistica in Darsena: