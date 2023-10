Marelli sospende chiusura impianto di Crevalcore

(Adnkronos) –

Marelli sospende a tempo indeterminato la procedura di chiusura dello stabilimento di Crevalcore “per identificare opportunità di reindustrializzazione”. Così una nota del Gruppo Marelli, controllato dal fondo Kkr, che ha per questo già dato mandato ad un advisor, sintetizza l’esito dell’incontro al Mimit sul sito di Crevalcore. “L’azienda ha condiviso la proposta del ministro Urso al fine di lavorare a un tavolo congiunto con il Governo, la regione Emilia-Romagna e le parti sociali, per l’identificazione di una soluzione che preservi la continuità industriale ed occupazionale del sito di Crevalcore”, prosegue. Marelli, conclude la nota, “ha annunciato di aver dato mandato ad un advisor per individuare possibili acquirenti per favorire l’operazione di reindustrializzazione del sito di Crevalcore”.

“L’incontro di oggi delinea un futuro per lo stabilimento Marelli di Crevalcore e per i suoi 229 dipendenti – dichiara il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, al termine del tavolo al Mimit – La nostra priorità è sempre stata quella di sostenere e rilanciare la produzione nel settore e nella filiera dell’automotive, e siamo convinti che ciò passerà dall’accompagnamento verso una piena reindustrializzazione di questa storica realtà produttiva, orgoglio del Made in Italy”. “Anche per questo motivo abbiamo chiesto all’azienda di presentare quanto prima un piano industriale completo, relativo anche agli altri stabilimenti che insistono nel nostro Paese”, aggiunge Urso.