Sanità, Schlein a Meloni: “Basta prendere in giro le persone”

(Adnkronos) – “Giorgia Meloni anziché ravvedersi sui tagli previsti per la Sanità continua a prendere in giro le persone, comprese quelle che l’hanno eletta. Dire che la Sanità è una priorità ma che l’impegno non si misura sui soldi messi a disposizione è la beffa dopo il danno. Noi pretendiamo che questo governo investa i fondi necessari”. Così Elly Schlein replica alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Che questa manovra porti ‘il Servizio Sanitario nazionale sull’orlo del baratro’ non lo dice il Pd ma Gimbe, una Fondazione indipendente. Se la presidente Meloni pensa di poter continuare a governare a colpi di propaganda senza tutelare il Servizio Sanitario Nazionale troverà un’opposizione dura e senza sconti”, avverte la leader dem.

Schlein ha convocato per domani mattina alle 8.30 la segreteria del Pd, in modalità mista, al Nazareno. Una riunione che servirà anche a preparare quella della Direzione, convocata per giovedì.