Stroncato cartello della camorra a Napoli, 31 misure cautelari

NAPOLI (ITALPRESS) – Dalle prime ore del mattino a Napoli è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per eseguire un'ordinanza restrittiva nei confronti di 31 persone ritenute gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione illecita di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, a vario titolo legate al cartello camorristico denominato De Luca – Bossa – Casella – Minichini – Rinaldi – Reale attivo nella zona orientale di questo capoluogo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Contestualmente Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza stanno eseguendo perquisizioni d'iniziativa nel quartiere Ponticelli di Napoli in modalità "alto impatto", con particolare riguardo al complesso di edilizia popolare comunemente noto come Conocal. – foto: screenshot da video ufficio stampa Carabinieri e Polizia – (ITALPRESS). vbo/com 03-Ott-23 08:37