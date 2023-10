Ue, Parlamento chiede 10 miliardi in più per affrontare le crisi

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato la sua posizione negoziale sulla proposta della Commissione di revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Con 393 voti a favore, 136 contrari e 92 astensioni, la Plenaria di Strasburgo ha chiesto 10 miliardi di euro in più per il periodo 2024-2027, oltre ai 65,8 miliardi di euro proposti dalla Commissione. I deputati chiedono 2 miliardi di euro in più per affrontare e le questioni relative alla migrazione, 3 miliardi di euro per la nuova "Piattaforma delle tecnologie strategiche per l'Europa" e 5 miliardi per migliorare la capacità dell'Unione di rispondere a crisi impreviste. Per quanto riguarda i pagamenti del rimborso del debito derivante dal Recovery Fund, i deputati chiedono che siano previsti al di sopra dei massimali di bilancio dell'Unione per garantire che i programmi a diretto beneficio dei cittadini non vengano compromessi, soprattutto in considerazione della potenziale volatilità dei costi a seguito dell'aumento dei tassi di interesse. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 03-Ott-23 19:15