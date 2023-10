Luisa Ranieri nel cast del film Modì diretto da Johnny Depp

Luisa Ranieri entra nel cast del film Modì diretto da Johnny Depp sulla vita di Amedeo Modigliani. Ad attenderla sul set anche Riccardo Scamarcio e Al Pacino.

Scamarcio interpreterà il pittore maledetto, celebre per i suoi ritratti e i suoi nudi. Al Pacino sarà il volto di Maurice Gangnat, collezionista d’arte internazionale, mentre Ranieri vestirà i panni di Rosalie, la proprietaria di un café italiano a Parigi in cui Modigliani lavorava. Johnny Depp torna dietro la macchina da presa a 25 anni dal suo esordio con Il coraggioso in cui recitava al fianco di Marlon Brando. Attualmente le riprese di Modì sono in corso a Budapest (che rappresenterà la Parigi del film), ma nel giro di qualche settimana si sposteranno in Italia.

Dopo il successo di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino per Luisa Ranieri un’altra occasione per mostrare il suo grande talento. Il film è basato sull’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per lo schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, già autori del film La promessa (2001) di Sean Penn.

Ambientato durante il soggiorno parigino dell’artista italiano nel 1916, Modi è un film biografico, Depp ha deciso di raccontare solo due giorni della vita di Modigliani. Quelli in cui, desideroso di porre fine alla propria carriera e lasciare la città, è in fuga dalla polizia per le strade della capitale francese.

Si scontra con i suoi colleghi bohémien: l’artista francese Maurice Utrillo (Pierre Niney), il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese Beatrice Hastings. Quando incontra il collezionista d’arte internazionale Gangnat (Al Pacino) la sua vita però sembra essere sul punto di cambiare…